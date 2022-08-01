Tayvan Savunma Bakanlığı: Dört Çin savaş uçağı hava savunma sahamıza girdi

Tayvan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait dört savaş uçağının Tayvan'ın kendi kendine ilan ettiği "hava savunma bölgesine" girdiğini söyledi. Tayvan'ın yasal olarak uluslararası alanda tanınmış bir "hava savunma bölgesi" yok.

Açıklamaya göre dört adet J-16 savaş uçağı adanın güneybatısındaki sularda uçtu. Buna karşılık, Tayvan ordusu telsiz uyarıları yayınladı ve hava savunma sistemlerini konuşlandırdı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait savaş uçakları son zamanlarda düzenli olarak bölgedeki tatbikatları arttırmış durumda. Mevcut askeri manevralar, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya gezisi kapsamında Tayvan'a olası bir ziyaretinin gölgesinde sıklaştı.

Pelosi'nin Tayvan'a gidip gitmeyeceği konusunda muğlaklık bugüne kadar korunurken, bugün CNN'de yayınlanan bir haberde Pelosi'nin adaya gideceği belirtildi. Ziyaret gerçekleşirse, bu üst düzey bir ABD'li yetkilinin son 25 yılda adaya yaptığı ilk ziyaret olacak. Pekin, adaya yapılacak ziyaretin gerçekleşmesi durumunda sonuçsuz kalmayacağı ve Çin'in sert önlemlere başvuracağı konusunda Washington'u defalarca uyardı.

Tayvan, sözde hava savunma bölgesini tek taraflı olarak ilan etti. Alan 492 kilometrekareyi kapsıyor ve adanın hava sahasını önemli ölçüde aşıyor. Aynı zamanda çevresindeki suları, Tayvan Boğazı'nı ve anakara Çin'in Fujian, Jiangxi ve Zhejiang eyaletleri üzerindeki hava sahasının bir kısmını da kapsıyor.