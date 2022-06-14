Tayvan gerilimi sürüyor: 'Tayvan Boğazı uluslararası su yoludur' yanıtı

Tayvan Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Tayvan Boğazı'nın uluslararası su yolu olduğunu ve Tayvan hükümetinin buradan geçen ABD savaş gemilerini desteklediğini belirterek, Çin'in stratejik geçiş üzerinde egemenlik kullanma iddialarını reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Çin'in "Tayvan Boğazı üzerinde egemenlik, egemenlik hakları ve yargı yetkisine sahip olduğunu" belirtmişti.

Reuters'in haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Bazı ülkelerin, Tayvan ile ilgili sorunları manipüle etmek ve Çin'in egemenliğini ve güvenliğini tehdit etmek için bir bahane bulmak için Tayvan Boğazı'na 'uluslararası sular' demesi yanlış bir iddiadır" dedi.

'Tayvan'ın kendi geleceği yalnızca Tayvan halkına aittir, Çin'in söz hakkı yok'

Tayvan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Joanne Ou ise bu tür yorumların "yanlış" olduğunu dile getirdi. Joanne Ou, "Tayvan Boğazı uluslararası sulara bağlıdır ve karasularımız dışındaki sular uluslararası hukukun 'açık denizlerin özgürlüğü' ilkesine tabidir" dedi. Ou, Tayvan'ın Tayvan Boğazı'ndaki yabancı gemilerin zararsız geçiş de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun hareketlerine her zaman saygı duyduğunu söyledi.

Tayvan hükümeti, Tayvan'ın kendi geleceğine yalnızca Tayvan halkının karar verebileceğini ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin adanın hiçbir bölümünü asla kontrol etmediğini söyleyerek, Çin'in bu konuda konuşmaya veya egemenlik talep etmeye hakkı olmadığını söyledi.