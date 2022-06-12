Çin Savunma Bakanı: Tayvan'ı Çin'den koparmaya çalışan olursa sonuna kadar savaşırız

Çin Savunma Bakanı ve Devlet Konseyi Üyesi Wei Fenghe, Tayvan'ı Çin'den koparma girişiminde bulunanlarla Çin ordusunun sonuna kadar savaşacağını söyledi.

Shangri-La kentinde düzenlenen zirvede konuşma yapan Wei, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu ve Çin'in içişlerine tabii olduğunu vurgularken, ulusal birlikteliğin yeniden tesisinin gerçekliğe kavuşacağını ifade etti.

Çin'in yeniden birleşmesinin önünde kimsenin duramayacağını söyleyen Wei, "Barışçıl birleşme Çin halkının en büyük isteğidir. Bunu başarmak için en büyük gayretleri tüm samimiyetimizle göstereceğiz. Şu anda da bu konudaki gayretlerimizi sürdürüyoruz . Tayvan sorunu Çin ulusunun bir zayıflığından ve karmaşadan doğmuştur, Çin iç savaşının bir mirasıdır. Ancak Çin başarıyla yeniden canlanırken bu sorun da çözülecektir" dedi.

Tayvan'ı Çin'den koparma girişimlerinin "sonunun iyi olmayacağını" söyleyen Wei, "ABD kendi birliğini sağlamak için iç savaş yaşadı. Çin böyle bir iç savaş istemese de 'Tayvan'ın bağımsızlığı'na yeltenen tüm girişimleri kararlılıkla ezecektir" ifadelerini kullandı

Wei devamında şöyle konuştu:

"Şunu açıklıkla belirteyim: Eğer herhangi biri Tayvan'ı Çin'den koparmaya çalışırsa, Çin savaşmaktan çekinmeyecektir. Ne pahasına olursa olsun savaşacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Bu Çin için tek seçenek. Yabancıların müdahalesi de başarısızlığa mahkum olacak."