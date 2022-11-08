Tayvan balistik füzelere dayanıklı hangarlar geliştirecek

Tayvan'ın, balistik füzelere dayanaklı 36 adet hangar geliştireceği belirtildi.

Taipei Times'ın bir Tayvan Hava Kuvvetleri yetkilisine dayandırdığı habere göre; Çungşan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, Tayçung şehrindeki bir hava üssünde inşa edilmesi planlanan 36 adet hangarın tasarımını gözden geçirdi.

Füze geçirmez olduğu iddia edilen hangarların, "Çin saldırısı ihtimaline karşı" Tayvan’ın askeri uçaklarını koruyacağının düşünüldüğü aktarıldı.

136,5 milyon dolar bütçe ayrılan proje için çalışmaların 2026 yılına kadar tamamlanacağı öngörülüyor.