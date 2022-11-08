'Çin savaşa hazırlanmaya odaklanacak'

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, "ülkenin güvenliğinin giderek daha istikrarsız ve belirsiz hale gelmesinden ötürü Çin'in savaşa hazırlanmaya odaklanacağını" duyuran Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Pekin'in askeri eğitimini ve herhangi bir savaşa hazırlıklı olma halini kapsamlı şekilde güçlendireceğini" belirtti.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Şi geçen ayki açıklamasında da "daha hızlı askeri gelişme, teknolojide 'kendine güven ve güç' ve Çin'in yurtdışındaki çıkarlarının savunulması" çağrısında bulunmuştu.

Bu açıklamaların, Ukrayna krizinin gölgesinde ABD ile Çin arasında Tayvan geriliminin tırmandığı dönemde gelmesi dikkat çekti.