Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait hava araçları tespit ettik

Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı açıklamada dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Tayvan adası ve çevresinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait 103 askeri hava aracının uçtuğunu bildirdi.

103 Hava aracından 40’ının; Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)” ilan ettiği sahada uçtuğu da not düşüldü.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 10 adet SU-30, 12 adet J-10, 4 adet J-11, 10 adet J-16 tipi savaş uçağının Tayvan Boğazı’ndaki itibari “orta çizgiyi” geçtiği, 2 adet Y-20 tipi yakıt ikmal uçağı ile 2 adet BZK-005 tipi silahsız dronun ADIZ’ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.

'Tayvan Boğazı, Çin'in topraklarının parçasıdır'

Tayvan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti’ne “tek taraflı yıkıcı eylemlere son verme” çağrısı yaparken, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, “Tayvan Boğazı, Çin’in topraklarının parçasıdır, ‘orta çizgi’ diye bir şey yoktur” diyerek cevap verdi.

Tayvan Adası'nı ve Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin hükümeti, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor ve “tek Çin” politikasını sürdürüyor.

