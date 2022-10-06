Tayland'da kreşe silahlı saldırı: En az 31 ölü

Tayland Polis Teşkilatı, bugün ülkenin doğusundaki bir çocuk bakım merkezine silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Şu ana kadar belirlenenlere göre, saldırı sonucu en az 31 kişi yaşamını yitirdi.

Reuters'in bildirdiğine göre, kreşe yapılan silahlı saldırıda hem çocuklar hem de yetişkinler yaşamını yitirdi. Saldırganın eski bir polis memuru olduğu bildirilirken, Tayland polisi arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Tayland hükümetinden yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin teyakkuza geçtiği, tüm kurumların saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü duyuruldu.