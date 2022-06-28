Tayland'da canlı hayvan taşıyan kişiler gözaltına alındı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Suvarnabhumi Havalimanı'nda 2 kişinin bavullarında canlı hayvan olduğu anlaşıldı. Yetkililer, bavullarında 109 canlı hayvanı taşıyan kişilerin Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai kentine gidecek olan 38 yaşındaki Nithya Raja ve 24 yaşındaki Zakia Sulthana Ebrahim olduğunu tespit etti.

Olay yerine çağrılan yaban hayatı görevlileri iki bavulda 2 beyaz kirpi, 2 armadillo, 35 kaplumbağa, 50 kertenkele ve 20 yılan bulduklarını bildirirken, polis iki kadının kaçakçılık suçundan gözaltına alındığını bildirdi.