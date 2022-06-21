Tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tropikal bölgelerde yaşayan ve ticareti özel izinle olan canlı egzotik hayvan ve yabani hayvan kaçakçılığı yapan kişilere yönelik İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

62 kişinin yakalandığı operasyonlarda, 52 çeşitli türlerde papağan, 1 kara akbaba, 4 tavus kuşu, 25 Türk kanaryası, 84 boz alamecek, 55 Himalaya sakası, 1 kızıl şahin, 16 resıus ve makak, 7 boğa yılanı, 24 leopar gecko, 4 iguana, 10 sakallı ejder, 2 su semenderi, 1 uçan kuskus (sincap) 18 toy poddle ve pomerian cinsi köpek, 4 scothish bristsh cinsi kedi ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 739 bin 375 lira olan 303 kaçak hayvan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. (ANKA)