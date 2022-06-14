Tavuktan kurt çıktı, Beypiliç'ten açıklama geldi

Van’da oturan Yakup D. adlı yurttaş sosyal medyadan “Beypiliç tavuk aldım. İki butta koku çürüme, birinde simsiyah kurt gördüm. Resimlerini çektim” diyerek paylaşımda bulunmuştu.

Gündem olan mesaj sonrası Beypiliç, “Damızlık tavuk üretim prosesi ve şikayet ekinde göndermiş olduğunuz görseller incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda şikayete konu ürün dondurulmuş olup, herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değildir. Yaşamış olduğunuz durumdan ötürü özür diler, müşteri memnuniyeti yönetim sistemimiz gereği mağduriyetinizin giderilmesi için ilgili bayimizin tarafınızla irtibata geçeceğini bilmenizi isteriz” açıklamasında bulundu.