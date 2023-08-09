Tavuk eti üretimi Haziran'da yıllık bazda yüzde 19,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Haziran'da 176 bin 179 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Üretim, yıllık bazda yüzde 19,7, aylık bazda da yüzde 16,1 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, Haziran'da aylık bazda yüzde 3,6 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 584 milyon 895 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Haziran'da kesilen tavuk sayısı yıllık bazda yüzde 22,3 azalarak 94 milyon 899 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 30,2 azalarak 3 bin 503 ton oldu.

Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 5,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8 ve hindi eti üretimi yüzde 8,2 azaldı. (AA)