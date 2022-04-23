Tavuk Adası'ndaki tahribat havadan görüntülendi

Balıkesir Ayvalık Tabiat Parkı alanı içindeki Tavuk Adası'nda başlatılan inşaat çalışması bölgede yaşayanların tepkisini çekmişti.

Konuyla ilgili Ayvalık Tabiat Derneği kaymakamlığa bir dilekçe yazarak 2 Ağustos 2021'de adanın "Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildiği hatırlatmıştı.

Bölgede deniz içerisine yapılan dolgu ve taşınan beton bloklarla ilgili başlatılan çalışmanın son hali havadan görüntülendi.