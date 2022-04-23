Tavuk Adası'ndaki tahribat havadan görüntülendi

Balıkesir Ayvalık Tabiat Parkı alanı içindeki Tavuk Adası'nda başlatılan inşaat çalışması bölgede yaşayanların tepkisini çekmişti.
Konuyla ilgili Ayvalık Tabiat Derneği kaymakamlığa bir dilekçe yazarak 2 Ağustos 2021'de adanın "Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildiği hatırlatmıştı.
Bölgede deniz içerisine yapılan dolgu ve taşınan beton bloklarla ilgili başlatılan çalışmanın son hali havadan görüntülendi.
Videoyu paylaşan Ayvalık Koruma Girişimi, 'Ayvalık'ta Tavuk Adası yok ediliyor. Ağaç dokusu ve doğal bitki örtüsü hiçbir amaç için tahrip edilemez' açıklamasını yaptı.