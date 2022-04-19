Koruma alanındaki Tavuk Adası'nda inşaat başlatıldı

Balıkesir Ayvalık Tabiat Parkı alanı içindeki Tavuk Adası'nda başlatılan inşaat çalışması bölgede yaşayanların tepkisini çekti.

Konuyla ilgili Ayvalık Tabiat Derneği kaymakamlığa bir dilekçe yazarak Tabiat Parkı içindeki adada Dikran Masis'e ait bir mülkiyet ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca korunan tarihi manastır bulunduğu hatılatıldı.

2 Ağustos 2021'de adanın "Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildiği belirtilirken, Tabiat Parkı 2009 Rezizyon Planı'nın da Danıştay'da açılan davada 2013'te iptal edildiği ifade edildi.

Dernek bölgede yapılacak herhangi bir çalışmanın "Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı"na uygun olması gerektiğini söylerken, doğal dokunun ve kıyı yapısının değiştirilemeyeceğine dikkat çekti.

Taşınan beton bloklarla ilgili başlatılan çalışma hakkında izin alıp alınmadığını kaymakamlığa soran dernek, kullanılan mazlemenin niteliğini, izin alınmadıysa inşaat başlatanlarla ilgili işlem yapılıp yapılmadığını da sordu.

Öte yandan Dikran Masis'in sahibi olduğu "Eskidji" isimli şirkete ait arazide ada içerisinde inşa edilecek iskele ve kafenin yer aldığı bir proje için deniz dolgu yapıldığı iddia edildi.