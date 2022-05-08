Tavuk Adası'ndaki inşaatın durdurulmasına yönelik süreç başlatıldı

Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi, "Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmiş olan Balıkesir Ayvalık Tabiat Parkı alanı içindeki Tavuk Adası'nda başlatılan inşaat çalışmasının durulmasına yönelik süreç başlattı.

28 Nisan 2022 tarihinde Ayvalık Belediyesi’ne 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince, halen kamuoyu ile paylaşılmayan projeye ve izinlere ilişkin sorular yönelten Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi, 6 Mayıs 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ise adadaki inşaatın ivedilikle durdurulması talepli dilekçe gönderdi.