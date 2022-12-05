Tatlıses'in Erdoğan'la okuduğu şarkının kimin için yazıldığını hatırlattı

Demirtaş'ın avukatlarından Abrurrahman Karabulut, İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte okuduğu şarkının kimin için yazıldığını hatırlattı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Aralık Cumartesi günü Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği mitingin ardından İbrahim Tatlıses ile bir araya gelmiş, buluşmada şarkılar söylenmişti.

"Şanlıurfa Gençlik Buluşması" adı verilen buluşmada söylenen şarkılardan birisi ise sosyal medyada gündem oldu.

Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan Dedeoğulları ailesinin ve aynı zamanda Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Abrurrahman Karabulut "Bingol şewti bir ağıttır. 1980'lerde Bingöl'de evinin önünde asker ile çatışan ve öldürülen örgüt üyesi Zeki Yıldız'ın üzerine yakılan bir ağıt. Erdoğan, Süleyman soylu ve Tatlıses Urfa'da hep birlikte Bingol şewti ile tempo tutuyor. Aslında örgüt propagandası yapıyorlar" dedi.

 

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