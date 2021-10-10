Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü.
Kazadan 7 kişinin de yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.
Dış Haberler
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Tataristan'da uçak düştü, 16 kişi öldü
Rusya'ya bağlı Tataristan'da uçak düştü, 16 kişi öldü.
Haber Merkezi
Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü.
Kazadan 7 kişinin de yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.