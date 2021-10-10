Tataristan'da uçak düştü, 16 kişi öldü

Rusya'ya bağlı Tataristan'da uçak düştü, 16 kişi öldü.

Haber Merkezi

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü.

Kazadan 7 kişinin de yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.