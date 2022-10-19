TASS: Türkiye'deki gaz merkezi Kırklareli'nde kurulabilir

Rusya devlet haber ajansı TASS'a konuşan Ankara'dan sermaye kaynakları, Rus gazını Avrupa'ya tedarik edecek uluslararası gaz merkezinin Kırklareli ilinde TürkAkım doğalgaz boru hattının hizasında kurulabileceğini söyledi.

Bugün erken saatlerde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmak için bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

TASS'a konuşan kaynaklar, "Dağıtım merkezi, büyük ihtimalle Karadeniz kıyısında Kırklareli ilindeki Lülerburgaz bölgesi, TürkAkım hattının iz düşüm yeri olacak. Bu alan gerekli altyapıya sahip, bu yüzden geliştirmesi zor olmayacak. Halihazırda teknik çalışmalar var." dedi.

Karadeniz üzerinden Türkiye'ye giden Türk Akımı doğalgaz boru hattı Ocak 2020'de açılmıştı.