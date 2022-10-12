Rusya: Türk Akım tesislerinde güvenlik önlemleri artırıldı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Ukrayna gizli servislerinin sabotaj girişiminde bulundukları" Türk Akım gaz boru hattı tesislerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Rusya Enerji Haftası konferansında konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türk Akım boru hattının Rusya’daki tesislerine yönelik planlanmış sabotaj nedeniyle söz konusu boru hattında güvenlik önlemlerinin artırılıp artırılmadığı sorusuna, “Boru hattının operatör şirketi (Gazprom) bu konuda daha detaylı bilgi verebilir, ancak hatta güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini biliyorum" yanıtını verdi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın gizli servislerinin Türk Akım hattının Rusya’da bulunan tesislerine yönelik bir sabotaj girişiminde bulunduklarını, ancak söz konusu girişimin önünü kestiklerini söylemişti.

‘Türkiye’ye daha çok petrol tedarik etmeye hazırız’

Sputnik'in haberine göre Novak, gerektiğinde Türkiye'ye petrol tedarikini artırmaya hazır olduklarını, fakat bunun ülkelerin enerji şirketleri arasında karara bağlanması gereken bir konu olduğunu dile getirdi.

Novak, "Türkiye’ye petrol tedarikini artırma konusu) Türk meslektaşlarımızla görüşüyoruz. Daha fazlasını tedarik etmeye hazırız. Bu, devam eden bir süreç. Türk şirketlerinin de daha fazla Rus petrolü almakla ilgilendiklerini görüyoruz. Fakat bu, ticari şirketler arasında karara bağlanması gereken ticari bir mesele” ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı, şu an Türkiye üstünden hem iç pazar hem de başka ülkelere transfer için büyük miktarlarda Rus petrolünün geçiş yaptığını da sözlerine ekledi.