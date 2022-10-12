Putin'in 'Türkiye' önerisine yanıt geldi

Putin'in 'Türkiye'de Avrupa için doğalgaz merkezi kurabiliriz' sözlerine Türkiye'den ilk yanıt geldi.

Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, "Türkiye'de Avrupa için doğalgaz merkezi kurabiliriz" çıkışına ilişkin konuştu.

Dönmez, Putin'in mesajına yönelik, "Doğalgaz merkezi teknik açıdan mümkün" dedi.

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Putin'in ardından Gazprom'dan 'Türkiye' açıklaması

Putin'in Türkiye'de doğalgaz dağıtım merkezi kurabileceklerini söylemesinin ardından Gazprom'dan da bir açıklama geldi.