Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, "Türkiye'de Avrupa için doğalgaz merkezi kurabiliriz" çıkışına ilişkin konuştu.
Dönmez, Putin'in mesajına yönelik, "Doğalgaz merkezi teknik açıdan mümkün" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Putin'in 'Türkiye' önerisine yanıt geldi
Putin'in 'Türkiye'de Avrupa için doğalgaz merkezi kurabiliriz' sözlerine Türkiye'den ilk yanıt geldi.
Haber Merkezi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, "Türkiye'de Avrupa için doğalgaz merkezi kurabiliriz" çıkışına ilişkin konuştu.
Dönmez, Putin'in mesajına yönelik, "Doğalgaz merkezi teknik açıdan mümkün" dedi.