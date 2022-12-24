Taşova'da köylülerin OSB'ye karşı direnişi sürüyor

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde mera alanlarına organize sanayi bölgesi (OSB) yapılmasına karşı köy halkının tepkisi devam ediyor. Çambükü köyü kadınları, dün Çambükü Köy Konağı’nda bir araya gelerek açıklama yaptı.

Çambükülü kadınlar, “Biz Çambükü kadınları olarak nöbetimize devam ediyoruz. Çambükü kadınları hala beklemekte, OSB’ nin köyümüz için yanlış yer olduğunu anlatmak için hala uğraşlar veriyorlar. Acaba bunlar neden mücadele ediyor, neden kadınlar bu kadar direniyor, neden kadınlar bu kadar ağlıyorlar, neden karşılar diye sormuyorlar" dedi.

'Zenginlere peşkeş mi çekiyorsunuz?'

Köy Muhtarı Fatma Celep, şunları söyledi:

"Bütün Taşova'ya pankartlar açtılar 'Çambükü'nün yalanları, OSB'nin doğruları' diye. Çambükü'nün yalanlarını Sayın Valimiz söylesin, önce bizim köyümüze gelsin sonra da Çambükü’nün yalanları neyse söylesin. Daha biz bir avuç tohum ekmedik, neredeymiş bize verdiği 1500 dönüm arazi? Esnaflar bize böyle diyor, öyle yalanlarla esnafları kandırıyorlar. 1500 dönüm yer bize verse yerimiz olsa biz zaten OSB’ye karşı değiliz. Biz OSB’ye o kadar daha yerimiz olsa veririz ama bizim yerimiz yok. Sayın Kaymakam Bey bize diyor ki 'iki ırmağın arasını size arazi yapacağız'. Ne zaman yapacak 10 sene sonra mı? Şimdi herkesin ekim zamanı herkes ekiyor. Biz ne zaman ekeceğiz? Gölbaşı köyünde bütün meraları hazine arazilerinden veriliyor, bizim köyümüze de 1995’te verilen arazilerimizi Sayın Vali alıyor. Biz hangi memleketin evlatlarıyız da bize verdiği araziyi alıyor da Suluova’ya verdiği araziyi köylülere dağıtıyor? Çambükü’nde arsa satılıyormuş arsa alacağız' diyerek Çambükü’ye geliyorlar. OSB mi kuruluyor arsa mı dağıtıyorsunuz? Zenginlere peşkeş mi çekiyorsunuz, rant mı sağlıyorsunuz, ne yapıyorsunuz?"

Döndü Dönmez ise "Ne yapalım biz gidecek yerimiz yurdumuz yok. Ekecek biçecek yerimizi elimizden aldılar, avuç içi kadar bir köyümüz vardı. Ağaçlarımızı, meyvelerimizi kesti aldı elimizden. Bahar geldi balya yapacaktık, nereye yapacağız gelsin yer göstersinler bize. Bizim elimizden tutan yok ne istediler bizden. Halimizi derdimizi kime anlatacağız? Yer göstersinler gidelim bir yere, göçelim nereye gidersek, 77 yaşındayım nereye gideceğim bu yaştan sonra?" dedi.

'Çoluğumuz çocuğumuz var onlar ne yiyecek?'

Leyla Dönmez ise şöyle konuştu:

"Sayın Valimiz, bizi nereye gönderiyorsunuz siz biz ne yapacağız? Biz yaşlı başlı insanlarız bundan sonra nereye gitmemiz lazım? Bizim her şeyimizi söktünüz aldınız, elimizden ekmeğimizi aldınız bizim çoluğumuz çocuğumuz var onlar ne yiyecek ne yapacağız biz onları? Sayın Cumhurbaşkanım sana sesleniyorum neden bize sahip çıkmıyorsunuz? Suriyelileri getirip dolduruyorsun, sahip çıkıyorsun da bizi niye görmüyor gözlerin Sayın Erdoğan? Neden bize böyle yapıyorsunuz biz nereliyiz? Evvelden beri Türkiye’nin insanıyız, biz sizin insanlarınızız, size karşı gelmiyoruz, her yere sahip çıkıyorsunuz da niye bize sahip çıkmıyorsunuz? Ağlıyoruz geceleri uyuyamıyoruz sabaha kadar. Yeter artık bizi bize bırakın, bizim topraklarımızı bırakın çekilin artık, kimseniz gidin üstümüzden." (ANKA)