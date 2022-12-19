Amasya'da OSB'ye karşı direnen köylülerden Soylu'ya: 'Sabah 5'te askeri diziyor önümüze'

Amasya’nın Taşova İlçesi Çambükü’nde köylüler, mera alanlarına organize sanayi bölgesi (OSB) yapılmasına karşı 60. gününde direnişi sürüyor. Hayvancılık yapan yurttaşlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye seslenerek duruma tepki gösterdi.

ANKA'nın haberine göre Hasan Sönmez adlı yurttaş şöyle konuştu:

"Sayın Bakanım, Sayın Kirişçi, görüyorsunuz işte Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Taşova Bayram Öztürk’ün Belediyesi; arazimizi, otlağımızı bu hale getirdi. Hayvan suluklarda ot aramaya başladı. Yemin çuvalı 500 TL. Samanın tonu 3 bin TL’yi geçti. Eğer çare bulunmazsa altı ay içerisinde koyun da kuzu da kesime girecek. Derdime çare arıyorum. Herkesin belediyesi yem dağıtıyor, cumartesi pazar günleri Taşova Belediye Başkanı da geliyor otlakları kazdırıyor. Dozerin önüne durdum gene kurtaramadım. Engel olmaya kalktım, intihara kalktım bir ton da dayak yedim askerden. Sabah 5'te askeri diziyor önümüze, bize bile izin vermiyor burada. Ne yapıyorsun Sayın İçişleri Bakanım Süleyman Soylu, neredesin? Mazlumun yanındaydın hani neredesin? Çoban yerlerde sürükleniyor senin hiç haberin yok. Ne yapacağız, çare arıyoruz, çare bulmazsan bu hayvanlar üç ay içinde kesime gidecek. Kasapla anlaştım ne yaparsa."

'Köylünün hali içler acısı'

Ahırların önünde biriken hayvan gübrelerini götürecekleri bir yer kalmadığını ifade eden bir diğer yurttaş ise şunları söyledi:

"Ahırda hayvan gübreleri doldu atamıyoruz. Tarla yok ki götürsek de boşaltsak. İçeridekileri dahi dışarıya atamıyoruz, atacağımız delikler tıkandı. Ya götürüp ırmağa dökeceğiz bu da uygun olmayacak, çevre kirliliği olacak. Mecbur böyle iki iş yapacağız, oradan alıp buraya boşaltacağız. Köydeki herkesin durumu bu şekilde şu anda. Şimdiye kadar köylüler hayvan gübrelerini arazilerine çekip, tarlalarını sürüp, ekinlerini ekmesi gerekiyordu ama yer darlığı yüzünden 37 hanenin de ekecek bir karış arazisi olmadığından köylünün hali içler acısı."