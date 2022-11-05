Amasya Taşova'da köylüler OSB'ye karşı direniyor: 'Topraklarımızı bize verin'

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyüne organize sanayi bölgesi (OSB) yapılma kararına köy halkı yaklaşık altı aydır karşı çıkıyor.

Tarım alanlarında hukuksuz biçimde hayata geçirilmek istenen proje kapsamında dün Samsun Bölge İdare Mahkemesi heyeti, jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri altında organize sanayi yapılması planlanan bölgede keşif yaptı.

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre, köylü kadınlar ve köy muhtarı Fatma Celep keşif heyeti ve jandarma komutanına, "Biz OSB’ye değil, yerine karşıyız” dedi. Çambükü köyü halkı otuz yıldır ekip biçtikleri toprakların kendilerine verilmesini istedi.

Çambükü köyü muhtarı Fatma Celep keşif öncesinde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“1995 Yılında Taşova Kaymakamı Ali Kazgan Bey tarafından, iyi tarım projesi kapsamında, yasal olarak bizlere verilen topraklarda tarımsal üretim yapıyorduk, atalık çiçek bamyası üretiyorduk. Yıllık 6, 7 ton atalık çiçek bamyası ürün rekoltemiz var. Aynı zamanda hayvancılık yapıyorduk. Şu anda resmi kayıtlara göre de 2 bin 751 küçük ve büyükbaş hayvanlarımız var. Köyden kente göç etmedik, bu zamana kadar, bu topraklar da tarımsal üretim yaptık, ülke ekonomisine katkı da bulunduk, katma değer ürettik. Taşova Dörtyol köyüne OSB kurulum kararı alındı ve esnaftan para toplandı, ancak son anda bu karardan vazgeçildi ve OSB kurulum kararı bizlerin rızası olmadan Çambükü sınırları içerisinde bize, 27 sene önce verilen, ekip diktiğimiz, geçimimizi sağladığımız topraklarımız üzerine, dayatma yapılarak OSB kurulmak isteniyor.”

Bilirkişi heyetinin daha önce köye gelerek incelemelerde bulunduğunu, yüzde sekseni köyün lehine olan bilirkişi raporu hazırlandığını belirten köy halkının avukatı Selim Saray ise "İlginçtir ki yüzde sekseni köy lehine olan bilir kişi raporu Amasya Valiliğinin şikayeti ile iptal edildi. Şimdi yeniden bölgede keşif yapılacak ve yeniden rapor hazırlanacak. OSB lehine bir rapor yazılması için geldiler otuz yıllık meyve ağaçlarını, bamya, mısır tarlalarını dümdüz ettiler" dedi. Avukat Saray "AKP İl Başkanına gittim, bir köyün bin dönümlük arazisinin 800 dönümüne OSB yapılmaz dedim. AKP İl Başkanı köylüyü işgalcilikle, biz avukatları provakatör olmakla suçluyor" dedi.