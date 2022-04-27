Taşınan Şişli Etfal için ihaleye çıkıldı: 'Asıl amaç değerli araziye çökmek'

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınan Şişli Etfal Hastanesi’ne İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü birimlerini yerleştirmek için tadilat ihalesine çıkılması, Şişli Etfal Dayanışması üyeleri tarafından protesto etti. Açıklamada, “Asıl amaç, hastaneyi boşaltıp 36 bin 525 metrekarelik son derece değerli arazisine çökmek, o arazi üzerinde yeni rant projeleri hayata geçirmek mi? Bize niye yalan söylediniz” denildi.

Şişli Etfal Dayanışması üyeleri, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Şişli Etfal Hastanesi’ne İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü birimlerini yerleştirmek için tadilat ihalesine çıkılmasını, kollarına siyah bantlar takarak protesto etti. İhale öncesinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen yurttalar, "Şişli Etfal kapatılmasın" yazılı yelekler giyip "Etfal’e çöktürmeyiz", "Etfal’i geri istiyoruz" ve "Etfal’e dokunma" yazılı dövizler taşıdı.

'Yangından mal kaçırır gibi taşınma işlemi gerçekleştirildi'

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, Şişli Etfal Dayanışması'nın açıklamasının bir bölümü şöyle:

"2010 yılında yapımı başlayan Seyrantepe Hastane binası, daha sonra yılan hikayesine döneni inşaat süreci ile birlikte 2021 yılında tamamlanmış ve Şişli Etfal Hastanesi’nin bir kısmı buraya, kalan kısmı da yine planlama konusundaki yetersizlikten kaynaklı Sarıyer’e taşınmıştır. Bu taşınma sürecinin en başından beri Şişli Etfal Dayanışması olarak, defalarca taleplerimizi, fikirlerimizi kamuoyuyla ve yöneticiler ile paylaştık. Taşınmayla birlikte, zaten krize girmiş sağlık sisteminin de etkisi ile on binlerce insanın hizmet aldığı bu bölgede sağlık hakkına erişmekte ciddi sıkıntıların ortaya çıkacağını vurguladık. Yaşlıların, engellilerin, gebelerin ve çocukların sağlık hizmetine ulaşımda büyük problemler yaşayacağını ve yeni yapılan hastanenin gerek konumu gerekse stat ile yan yana olmasının özellikle acil sağlık hizmetlerine yapacağı etki konusunda uyardık. Tüm uyarılarımıza rağmen pandemi döneminde alelacele, yangından mal kaçırır gibi taşınma işlemi gerçekleştirildi. Maalesef bu süreçte yaptığımız tüm uyarıların bir bir gerçekleştiğine tanık olduk.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ‘çürük’ denilen, ‘güçlendirilmeye uygun değil’ denilen hastane binasının 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. katlarının herhangi bir güçlendirme çalışmasına gerek duyulmaksızın iç tadilat ve dekorasyonunun yapılmasını ihale edilmekte ve bu katlara kendisi taşınmayı planlamaktadır.

'Asıl amaç hastaneyi boşaltıp değerli araziye çökmek'

Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Asıl amaç, hastaneyi boşaltıp 36 bin 525 metrekarelik son derece değerli arazisine çökmek, o arazi üzerinde yeni rant projeleri hayata geçirmek mi? Bize niye yalan söylediniz? ‘Çürük’ dediğiniz, ‘yıkılacak’ dediğiniz bu binaya, doğruysa nasıl taşınmayı planlamaktasınız; müdürlüğünüzde çalışan emekçilerinizi düşünmüyor musunuz? Dediğiniz yalansa bu planlama sonucu boşalttığınız ve taşıdığınız hastanemize ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan, bu yüzden sağlık hizmeti alamayan ve zarar gören halka karşı sorumluluğu alacak mısınız?”

'Derhal tadilat ihalesi iptal edilsin!'

Dayanışma üyeleri taleplerini de şöyle sıraladı: