Millet Bahçesi'nin 'M' harfini çaldı diye 7 yılla yargılanıyor: 35 liraya satmış...

Murat Yeşilçimen adlı yurttaş Bursa’da Millet Bahçesi'nin girişindeki kapıda bulunan ‘M’ harfini çaldığı gerekçesiyle , 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

DHA'nın haberine göre, Bursa 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce, hakkında 'kamu malına zarar vermek' ve 'hırsızlık' suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yeşilçimen, yargılaması sırasında, davaya müdahil olan Büyükşehir Belediyesi'nce, daha önce de farklı zamanlarda çalınan farklı harflerin şüphelisi olarak değerlendirildi.

Çalınan bu harflerin toplam 40 bin TL'lik bedelinin ise kendisinden tahsil edilmesi istendi.

Görülen üç duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katılan Yeşilçimen, daha önceki hırsızlıklardan sorumlu olmadığını belirterek, maddi durumu olmadığı için de bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Mahkeme, Yeşilçimen'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu sanık Murat Yeşilçimen'e, Bursa Barosu tarafından atanan Avukat Burak Bilgin, müvekkilinin sadece çaldığı tek bir ‘M’ harfinden suçlanabileceğini belirterek, belediyenin talep ettiği paraya itiraz etti. Bu itirazı kabul eden mahkeme heyeti, belediye ekiplerince belirlenen tek bir ‘M’ harfinin bedeli olan 470 TL+KDV tutarının ödenmesine karar verdi.

Yeşilçimen, ‘M’ harfini 35 TL karşılığında sattığını söylemişti.