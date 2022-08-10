Taşhiyeciler kendilerine yönelik operasyon hazırlığı olduğunu açıkladı

‘Tahşiyeciler’ olarak bilinen cemaate yönelik 2009 yılında düzenlenen operasyonda “Molla Muhammet” olarak bilinen grubun önde gelen ismi Mehmet Doğan tutuklanmış, 17 ay hapis yatmıştı.

Sonrasında 'FETÖ operasyonu' olarak nitelenen bu operasyonu düzenleyen isimler tutuklanmıştı.

Mehmet Doğan’ın avukatları yaptıkları yeni açıklamada, gruba yönelik yeni bir operasyonun gündemde olduğunu duyurdu.

Açıklamadan bir bölüm şöyle:

"Müvekkilimiz Doğan hakkında dile getirilen tüm bu iftiraların asılsız olduğu ve kendisine karşı bir kumpas olduğu yapılan yargılama neticesinde ortaya çıkmış, müvekkilimiz kendisi hakkında iddia edilen tüm asılsız iddia ve suçlamalardan beraat etmiş, kendisi hakkında bu asılsız kumpası tertip edenler ise en ağır şekilde tecziye edilmiş olmasına rağmen, aynı iddiaların yine dillendirilmesi ve müvekkilimiz aleyhinde yeniden bir karalama kampanyası yürütülmesinin anlamı çok açıktır.

Müvekkilimizin bizzat FETÖ lideri tarafından hedef tahtasına oturtularak, kumpas yoluyla hapse atılıp canına kastedilmesinden sonra, aynı örgütün bu sefer devleti ele geçirmeye çalışmak istemesi ve silahlı darbeye teşebbüs etmesinden yola çıkarak, günümüzde aynı oyunun, aynı aktörler ve farklı figüranlarla yine sahnelenmeye çalışılmak istenmesi üzerine bu açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunarız.”