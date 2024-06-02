Tasarruf paketinin faturası depremzede işçilere: Bayram öncesinde işsiz kaldılar

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında İŞKUR aracılığıyla kamuya geçici işçi olarak yerleştirilen binlerce depremzede 31 Mart’ta sürenin yeniden uzatılmamasıyla işsiz kaldı.

Deprem bölgelerinde TYP kapsamında çalışanların geçen yıl Ağustos sonunda biten çalışma süreleri, 9 aylığına uzatılmıştı ancak 31 Mart’ta binlerce işçiye sözleşmelerinin bittiği belirtilerek çıkışları verildi.

Osmaniye’de “yıkım sonrası temizlik” adı altında belediyenin yapacağı işleri kendi bünyesine alan AFAD da TYP kapsamında yüzün üzerinde kamu işçisini işe alıp temizlik işlerinde görevlendirmişti.

Aynı zamanda depremzede olan bu işçilere enkaz kaldırmadan kanalizasyon temizliğine kadar birçok iş yaptırılmıştı. Enkazın kaldırılması sonrası bu işçiler daha çok belediyenin çöp toplama ve temizlik işlerinde görevlendirilmişti.

Geçen Ağustos ayında 6 aylık sürenin sona ermesinin ardından bir sonraki işçi alımında gönüllü çalışanlara öncelik verileceği söylenen işçiler 15-20 gün de “gönüllü” adı altında ücretsiz çalıştırılmışlardı.

Daha sonra yeniden işe alınan 72 temizlik işçisi 31 Mart’ta 9 aylık sürenin dolmasıyla işsiz kaldı.

soL’a konuşan işçiler yaklaşık bir ay önce Osmaniye Belediyesi yetkililerinin işçileri toplayıp “Süre uzatımı olmazsa sizi işe alacağız” dediğini belirterek bu sözün tutulmamasına tepki gösterdi.

'İşe alacağız diye söz verip kendilerini alkışlattılar'

Bir işçi “Bari deselerdi sizi almayacağız, biz de bayram öncesinde bir iş arardık, böyle ortada kalmazdık” dedi.

“Hepimizin evi kira. Biz depremzedeyiz. Orada kadınlı erkekli hepimiz gözyaşı döktük işe alınmayacağımızı öğrenince. Biz belediyede 72 kişiydik. Belediyenin dışarıda yapması gereken bütün işlerini bize yaptırdılar. Sıcaklarda, soğuklarda, yağmurlarda hep dışarıda çalıştık” dedi.

MHP’li Osmaniye Belediyesi yetkililerinin işçilerle daha önce toplantı yapıp “Sizi işe alacağız” dediğini anlatan işçi ancak bu sözün tutulmadığını, gerekçeninse hükümetin tasarruf tedbirleri olarak açıklandığını söyledi.

"Belediyede asgari ücretle çalışan garibanlar mı tasarrufu sağlayacak?” diyen işçi “Bayram öncesi bizi perişan ettiler. Almayacaklarını söyleseler biz de iş arardık. Konuşma yaptılar, ‘Süre uzamazsa biz kimseyi çıkarmayacağız, sizden memnunuz’ dediler. Alkışlattırdılar kendilerini, biz de alkışladık. Ama ayın 30’unda bizi 'imzanızı atın' diye çağırıp tabiri caizse kapının önüne koydular. Belediyenin temizlikte çok işçiye ihtiyacı var. Ama bizi çıkardılar. Tabii şimdi siyasi olarak kendilerine yakın olanları alacaklar işe” diye konuştu.