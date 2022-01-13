'Tasarruf için kuzu kestiriyorum' diyen Destici: Geliriniz ne kadarsa o kadar harcayın

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tasarrufa dikkat ediyorum, ben kasaba 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı. Oradan parçalayıp alıyorum" demiş, bu sözler tepki çekmişti.

CNN Türk canlı yayınında Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtlayan Destici, sözlerine "açıklık" getirdi:

"Şimdi ben köylü çocuğuyum, kalabalık bir aileyiz. 45 kişilik çekirdek ailemiz var. Kışın tükettiğimiz peyniri de tereyağı da köyden alıyoruz. Tükettiğimiz her şeyi kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Kalabalık bir aile olduğumuz için kışa girerken gelenekleri devam ettiriyoruz. Kasaptan veya marketten aldığınızın yarısına mal edebiliyorsunuz. Bazı çevreler farklı noktalara çekmeye gayret ettiler. Milletin derdiyle dertlenmek olduğunu düşünmüyorum. Trol kadrosuna baktığımızda Millet İttifakı'nı oluşturan blokun yaptığını görüyorum. Yanlış algılamalara meydan verecek açıklamalar vermemek gerekiyor. Milletimiz bizi tanıyor. İmkan bulan herkesin üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Geliri ne kadarsa insanımızın o kadar harcaması gerektiğini düşünüyorum. Sözlerim yanlış yerlere çekildi, algı operasyonu."