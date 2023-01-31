Tasarruf genelgesi yeni yıla giremedi: Ocak ayında 349 kamu idaresi 4,2 milyar liralık araç kiraladı

Kamu kurumlarının taşıt kiralamalarına kısıtlama getiren Tasarruf Tedbirleri Genelgeleri, kağıt üzerinde kaldı. AKP’li belediyeler ve bakanlıklar başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurumu, Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeleri yok saydı. Kamu idarelerinin 2023 yılının ilk ayında kiralık taşıtlar için harcadığı paralar da “Tasarruf genelgelerine uyulmuyor” eleştirilerinin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndan alınan bilgilere göre, Ocak 2023’te taşıt kiralamaya yönelik toplam 402 ihale sonuçlandırıldı. Taşıt kiralama için ihale düzenleyen kurum sayısı ise 349 ile ifade edildi. İhaleler kapsamında sözleşme imzalanan yüklenici sayısı 388 oldu.

Araç kiralarına 4 milyar liradan fazla para

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2023 yılının ocak ayında imzalanan 486 taşıt kiralama sözleşmesinin bedeli kayıtlara, 4 milyar 217 milyon 426 bin lira olarak geçti. İhalelerde rekabet ortamının sağlanmadığını ortaya koyan veriye göre, ihalelerdeki kamu lehine indirim oranı yalnızca yüzde 14 olarak kaydedildi. Ocak 2023’teki taşıt kiralama ihalelerinin ortalama katılımcı sayısının ise “Mal alımı” kategorisinde bir, “Hizmet alımı” kategorisinde dört ve “Kiralama” kategorisinde dört olduğu bildirildi.

2023'de 1,3 milyar liralık sözleşme

Kamu idareleri Ocak 2023’de ise 1 milyar 333 milyon TL’lik taşıt kiralama sözleşmesine imza attı. 2023’nin ilk ayında imzalanan taşıt kiralama sözleşmesi sayısının 414 olduğu öğrenildi. Küçükçekmece Belediyesi, Tuzla Belediyesi ve Kartal Belediyesi, Ocak 2023’de en maliyetli taşıt kiralama sözleşmesine imza atan ilk üç belediye olarak öne çıktı.