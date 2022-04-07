Tarsus'ta 'Kibele'nin Kadınları' ahşap heykel sergisi açılıyor

Mersin Tarsus’ta 110 sayıdır kesintisiz yayınlanan Aratos Felsefe Dergisi 19. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık’ın yayınladığı ve adını antik çağda yaşamış şair, matematikçi, astronom ve filozof Aratos’tan alan derginin 19. yıl kutlaması adına bir sergi açacak.

Sergi, 9 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’de, Mehmet Bal Sanat Galerisi’nde ziyarete açılacak. Sergide Mersinli sanatçı Hasan Canel’in “Kibele’nin Kadınları” başlıklı ahşap heykelleri sergilenecek.

Program kapsamında, 2011’den bu yana gelenek haline getirilen Aratos Ödülleri töreni yapılacağı ve ardından da bir müzik dinletisi olacağı bildirildi.

Aratos Felsefe Dergisi Yayın Yönetmeni Uğur Pişmanlık, Aratos dergisinin Türkiye’nin az sayıdaki uzun süreli yayınlanan dergiler arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade ederek, “Ülkemizde, dergi yayıncılığı zor bir uğraştır. Tarsus gibi tarihinde başkentlik yapmış ve zengin bir kültüre sahip bir kentin entelektüel yayını olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Aratos’un ilk sayısından bu yana, yerel bir dergi olmanın ötesinde ve yerelden, evrensele yönelmiş bir yayın olduğunu vurgulayan Pişmanlık, şu açıklamada bulundu:

“Aratos dergisi, yayınlandığı kentin kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunmak amacıyla, felsefe günleri, edebiyat günleri, sinema günleri, resim, heykel, fotoğraf ve karikatür sergileri ile klasik müzik konserleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlemiştir.

2011 yılında kurduğumuz Aratos Felsefe Okulu’nda 25 üniversiteden 40 kadar akademisyen tarafından çeşitli disiplinlerde dersler verilmektedir.

Bu etkinlikler dışında derginin eki olarak bu güne kadar Aratos Kitaplığı-Kültür Dizisi kapsamında 59 ayrı basım kitap ve kitapçık yayınlanmıştır. Aralarında, çeviri kitapların da bulunduğu Tarsus’un tarihi ve kültürel yönlerini yansıtan bu kitapları yayınlamayı sürdürmekteyiz.

Türkiye’nin birçok kenti ile birlikte yurt dışında da okurlarına ulaşan Aratos dergisi ticari amacı olmayan yerel bir yayındır. Bu anlamda bir kar amacı olmadığı gibi herhangi bir gelir kaynağına sahip değildir.

19 yıllık dergimizi yeni bir aşamaya taşıyarak 2015 yılında Aratos Kültür Sanatevi’ne dönüştürdük. Burada bütün sanat dallarında etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

Aratos dergisi olarak 9 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’de Mehmet Bal Sanat Galerisinde, Mersinli sanatçı Hasan Canel’in “Kibele’nin Kadınları” başlıklı ahşap heykel sergisiyle 19. yılımızı kutlayacağız. Kibele, Puduhepa’dır, Kleopatra, Zenobia’dır. Roza Lüxemburg, Klara Zetkin, Behice Boran, Zekiye Alkan, Özgecan Aslan’dır. Birbirinden değerli kadın figürlerinin ahşap heykel olarak yer aldığı bu program çerçevesinde 2011’den bu yana gelenek haline getirdiğimiz Aratos Ödülleri törenimiz ve müzik dinletimiz var. Sanatseverleri bu etkinliğimize davet ediyoruz.

“Kibele’nin Kadınları” başlıklı ahşap heykel sergisi 9-16 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerin izlenimine açık olacak."