Mersin Karaduvar'da halk ekmek büfesi kurulması için imza toplandı

Mersin'de Karaduvar Kadın Dayanışma Komitesi, mahallede halk ekmek büfesi kurulması talebiyle bir imza çalışması yaptı.

Mahalleliden alınan imzalar bugün belediyeye teslim edildi. Aynı zamanda mahallelinin diğer taleplerinden olan belediye otobüs seferlerinin her bir buçuk saat yerine yarım saatlik seferler olarak değişmesi ve mahalleliye bir semt pazarı kurulması da ayrı bir dilekçe ile belediyeden talep edildi.

Dilekçelere cevap beklediğini aktaran Karaduvar Kadın Dayanışma Komitesi, mahallelinin ucuz ekmeğe, semt pazarına ve yeterli ulaşım hizmetine kavuşması adına sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

Son olarak Akdeniz Belediyesi Meclisinden ve Büyükşehir Belediye Meclisinden AKP, MHP ve CHP‘li meclis üyelerinin onayı ile geçen mahallenin tamamının lojistik ve depolama alanı yapılması kararının iptal edilmesi talep edildi. Komite, bu gündemin de takipçisi olacağını ve mahalle halkı ile ortak çalışmalar yapmayı planlandığını kaydetti.