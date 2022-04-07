Elektrik zamları protestosuna açılan soruşturmaya takipsizlik kararı

Elektrik faturalarında yaşanan fahiş zamlara karşı Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Hemen devletleştirme" çağrısıyla bir imza kampanyası başlatmış ve ülkenin farklı noktalarında kimi eylemler ve basın açıklamaları düzenlemişti.

Ülke çapında yapılan eylemlerin Antalya'da etabında, Antalya'nın farklı mahallelerinde bulunan Semt Evlerinin çağrısıyla faturalara dönük protestolar gerçekleştirilmiş ve imza kampanyasına yönelik çalışmalar yapılmıştı.

20 Şubat tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca protestolara katılan yurttaşlara 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yasası'na muhalefetten soruşturma açıldığı öğrenilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar sonucunda elektrik zamlarına karşı yapılan eylemlerde kovuşturmaya yer olmadığı, yapılan eylemlerin anayasal bir hak olduğu ve kamu davası açmaya gerek olmadığı ifadeleri yer alırken takipsizlik kararı verildi.