Tarsus'ta felsefe festivali

Aratos Dergisi ve Tarsus Kent Konseyi, Dünya Felsefe Günü’nü ortaklaşa bir felsefe etkinliği ile kutlayacak. Etkinlik, Tarsus 1. Stoa Felsefe Festivali adıyla 20 Kasım 2021 Cumartesi günü Güner Baykal Konferans Salonu'nda yapılacak.

Tarsus’ta 18 yıldır yayımlanan Aratos Dergisinin Tarsus Kent Konseyi’ne önerisi ile birlikte yapacakları festivalde bir dizi etkinlik yer alıyor. Yapılan açıklamada, festival etkinliği programında akademisyenlerin stoacılık üzerinde sunum yapacakları felsefe oturumları, felsefe karikatürleri sergisi, felsefe belgeseli filmi gösteriminin yanı sıra müzik dinletisinin de yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, Tarsus 1. Stoa Felsefe Festivali’nin herkese açık ve ücretsiz olduğu, sanat ve felsefeye ilgi duyanların davetli olduğu belirtildi. Festival'in programı şöyle:

Tarsus 1. Stoa Felsefe Festivali programı