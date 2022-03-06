Tarsus’ta Aratos Felsefe Sempozyumu yapılacak

Adını Antik Çağda yaşamış şair, matematikçi ve gökbilimci Tarsuslu filozof Aratos’tan alan dergi bünyesinde oluşturduğu Aratos Kültür Sanatevi’nde, felsefeden, tiyatroya kadar uzanan geniş bir yelpazede, bilim, kültür ve sanat alanlarında pek çok etkinlik gerçekleştiriyor ve kitaplar yayımlıyor.

Aratos Dergisi Kültür Sanatevi, emekten yana, yurtsever, ilerici ve aydınlanmacı ilkeleri ile toplumsal yaşamın, daha adil ve insanca bir gelecek yönünde değişim ve dönüşümün gerçekleşmesi yolunda çabalarda bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Aratos Dergisi, 2022 yılından itibaren yeni bir etkinliğe imza atarak, gelecek yıl, bilimsel bir etkinlik olarak Aratos Felsefe Sempozyumu gerçekleştirmeyi planlıyor.

İki yılda bir Kasım ayında yapılacak olan Aratos Felsefe Sempozyumu’nun ilkinin 19-20 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Sempozyumun konusu belirlendi

1. Aratos Felsefe Sempozyumu’nun konusu "Savaş ve Barışa Sosyal Bilimlerin ve Siyaset Felsefesinin Penceresinden Bakış" olarak belirlendi.



Sempozyumda felsefeciler dışında Sosyal Bilimler alanında gönderilecek bildirilere de yer verileceği ve poster bildirilere açık olduğu belirtildi.

Sempozyumda sunulmak üzere iletilen bildiriler, “Bilim Kurulu” tarafından değerlendirilecek ve sunulmaya değer bulunanlar belirlenecek. Bildiri metinlerinin sempozyumda sunulması, sonrasında ise kitap olarak basılması ve kalıcılaştırılması hedefleniyor.

Aratos Felsefe Sempozyumu Bilim Kurulu'nda ise Prof. Dr. Zehragül Aşkın (Mersin Üniversitesi Felsefe Böl./Aratos Dergisi Yayın Kurulu Bşk), Prof. Dr. Afşar Timuçin, (Felsefeci/Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü/Emekli), Prof. Doğan Göçmen (Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü), Prof. Dr. İzzettin Önder (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi), Doç. Dr. Mustafa Günay (Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Felsefe Grubu ABD), Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu (Başkent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) gibi isimler yer alacak.

Ayrıca yapılan açıklamada, Aratos Felsefe Sempozyumu’na bildiri sunmak isteyenlerin iletişim bilgileri üzerinden şartnameyi edinebileceği ve buna göre çalışmalarını yapmaları ve göndermeleri gerektiği belirtildi.

‘Tarsus’a bir felsefe sempozyumu kazandırmak istedik’

Öte yandan Aratos Felsefe Dergisi Yayın Yönetmeni Uğur Pişmanlık, sempozyum hakkında soL’a yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Yaklaşık 30 yıldır Tarsus’un bir felsefe kenti olmasının çabası içindeyiz. Aratos Dergisi olarak bugüne kadar başta felsefe olmak üzere bütün sanat dallarında etkinlikler gerçekleştirdik. Felsefe olmadan aydınlanma olmaz ilkesiyle felsefeyi çeşitli düzlemlerde yaparak felsefenin toplumsallaşması çabası içinde olduk. Şimdi de Tarsus’a bir Aratos Felsefe Sempozyumu kazandırmak istiyoruz.”