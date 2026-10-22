Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç CHP'den istifa etti

Mersin'in Tarsus ilçesinin Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP'nin hakkında başlattığı disiplin sürecinin ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Boltaç, açıklamasında, "Geldiğimiz noktada hakkımda yürütülen ihraç sürecinin sonucunu beklemeksizin Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden kendi özgür irademle istifa etme kararı alıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, dün, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin kesin çıkarma istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu.

Sarı, isim vermeden Yeni Parti imasında bulunarak, "Bir belediye başkanımız parti faaliyetlerine katılmak yerine başka siyasal partinin faaliyetlerine katılarak kendilerini daha çok orada hissettiklerini bize gösterdiler" demişti.

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