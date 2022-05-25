TARSİM zirai don zararını ödemedi: 'Para verdiğimiz halde zararımız karşılanmıyor'

Geçen yıl kuraklık bu yıl da zirai don nedeniyle sıkıntılı günler geçiren üreticiler, sigorta yaptırmalarına karşın Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’nin (TARSİM) zararlarını karşılamamasına tepki gösterdi.

Adana Seyhan’da çiftçilik yapan Ali Fuat Bada, "Her yıl ürünlerimin geneline herhangi bir zarara karşı TARSİM yapıyorum. Her yıl ücret ödüyorum. Sırf zarar görmemek için" dedi.

Mart’ın 20’sinde zirai don yaşandığını belirten çiftçi, "Bu don patlıcanımızı tamamen kuruttu. Tekrardan yeniden ekmek zorunda kalacaktık. TARSİM eksperlerine bilgi verdik, gelip görsünler diye. TARSİM eksperleri gelip gördüler. Zararın gerçekten çok büyük olduğunu ama bu zararı TARSİM’in ödeyemeyeceğini, ödemeyeceğini çünkü sebzede 1 Mayıs-1 Haziran arasında don olursa karşılayacağını bize bildirdiler. Yalnız 1 Mayıs’ta burada hasat ediliyor ürünler. Normalde benim ürünümü hasat etmiş olmam gerekirken şu an ürünüm daha bomboş. Çünkü 35 dönümlük arazimi hepsini tekrardan ekmek zorunda kaldım" diye konuştu.

'Para ödediğimiz halde zararımız karşılanmıyor'

Çiftçi Ali Fuat Bada, "Hiçbir şekilde karşılamayacağını söylediler. ‘1 Mayıs’ta don olmuş olsaydı, bunu karşılarız’ diye söylediler. Biz bilseydik böyle olacağını… Neden binlerce para ödüyoruz bu TARSİM’e? Para ödediğimiz halde zararımız karşılanmayacaksa her türlü mağdur oluyoruz" ifadesini kullandı.

'TARSİM’i gerçek görevine davet ediyoruz'

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise geçen yıl da TARSİM ile ilgili Meclis’e soru önergesi verdiklerini ancak cevap alamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"TARSİM, bir devlet kurumu. Çiftçiyi desteklemekle yükümlü bir sigorta kurumu. Ama bu görevi yerine getiriyor mu? Bu kuşkulu. Geçen yıl Adana’da meydana gelen bu don olayından dolayı buğday çok büyük bir zarar gördü ve vermiş olduğum soru önergesiyle TARSİM’in bu zararı neden ödemediğini ve çiftçinin neden yanında olmadığını sorduk ama ne yazık ki bugüne kadar hâlâ olumlu bir yanıt alamadık. TARSİM’i gerçek görevine davet ediyoruz. TARSİM bir an önce bu zararı karşılayacak şekilde çiftçinin yanında olmalıdır."

'İsteğe bağlı olarak kapsamda'

TARSİM Tanıtım ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Meliz Gürpınar, ANKA Haber Ajansı’na "Don riski de kuruluşundan itibaren meyve grubu ürünlerde isteğe bağlı olarak kapsamda yer almaktadır. 2022 yılı itibarıyla fidanlarda don riski teminat kapsamına alınmış olup, don teminatının da yer aldığı fidan sigortasını yaptıran ve hasar ihbarında bulunan üreticilerimizin parsellerinde eksperler tarafından geçici ekspertizler yapılmış olup, kısa bir süre içinde kesin ekspertiz çalışmalarına da başlanacaktır" açıklamasını yaptı.