Tarlada çalışırken soğan patozunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Çorum’un Alaca ilçesinde, mevsimlik işçi olarak çalışan bir ailenin 7 yaşındaki çocuğu, soğan patozunun tekerinin altında kalarak hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre Şanlıurfa’dan mevsimlik işçi olarak Alaca’ya giden ailenin 7 yaşındaki çocuğu B.İ., Yıldızhan Mahallesi Ali Rıza Demirhan Sokak’taki tarlada "ailesine yardım ederken", soğan patozunun tekerinin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Soğan patozunun bağlı olduğu traktörün sürücüsü M.K. gözaltına alındı. (AA)