Tarlabaşı'nda bir kişiyi tokatlayan polis hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Beyoğlu'nun Tarlabaşı Mahallesi'nde uyuşturucu denetimleri sırasında durdurdukları bir kişiye tokat atarken görüntülenen polisler hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası görevli polis hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Emniyet açıklamasında söz konusu kişinin polislere “olumsuz tavır ve sözlü mukavemet” gösterdiği ifadesi de yer aldı.

Açıklama şöyle:

"Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Mahallesinde uyuşturucu ve madde bağımlılığının önlenmesine yönelik denetimler esnasında bir şahsın, denetim yapılmasını engellemek amacıyla görevli personelimize yönelik olumsuz tavır ve sözlü mukavemeti sonrasında tasvip etmediğimiz görüntüler yaşandığı tespit edilmiştir.

Uyuşturucu ile mücadelemiz tavizsiz devam edecektir. Ancak suç ve suçluyla mücadele ederken buna halel getirmemek temel prensibimizdir. Meydana gelen olaydan teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz. Görevli personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."