İBB önündeki eylemde polisten emekçilere: 'Şunları gözaltına alsak da rahatlasak!'

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen barış akademisyenleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından “terörle iltisaklı” kabul edilerek KOD-42 ile işten çıkarılmıştı.

İBB Saraçhane binası önünde süresiz oturma eylemine başlayan emekçilerin etrafı polis tarafından ablukaya alındı.

Belediye çalışanlarına yönelik Emniyet'in ablukası ve "tacizleri" sürerken oturma eyleminde çevik kuvvet polislerinin aralarındaki diyalogda kullandığı ifadeler de tepki topladı.

"Şunları gözaltına alsak da rahatlasak!" ifadelerine tepki gösterenlere polis “Bunları mı savunuyorsun, ne olacak sanki?” cevabını verdi.

Çevik kuvvet polisleri eylem yapan emekçilerle aynı parkta beklemeye devam ediyor.