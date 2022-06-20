Tarkan'dan Pınar Gültekin davasına ilişkin paylaşım

Pınar Gültekin’in katledilmesiyle ilgili yargılamada mahkeme, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasını 23 yıl hapis cezasına çevirdi.

Konuya dair sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Tarkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cinayete, zorbalığa, şiddete uğramış tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Bu caniliklerin azalması için ağır, caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil. Hukuk dediğin erkekten yana değil, adaletten, haktan yana olmalı. #PınarGültekiniçinAdalet"