Pınar Gültekin davasından çıkan kararı sonrası spiker canlı yayında isyan etti: Yazıklar olsun diyorum

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı 13. duruşmada ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Mahkeme, katil Avcı'nın cezasını haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirdi. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ise beraat etti.

Skandal karar Türkiye gündemine otururken, söz konusu haberi sunan Habertürk spikeri Afşin Yurdakul canlı yayında isyan etti. Afşin Yurdakul, "Bunları konuşmayacaksak, bu ülkede neyi konuşacağız bilmiyorum" dedi.

'Vicdanınız yaralanmıyor, sızlamıyorsa, ben hepinize yazıklar olsun'

Yurdakul, karara şu sözlerle isyan etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kadın olarak ve bir basın mensubu olarak; bir kadın cinayeti haberini, sonrasında açıklanan yargı kararları vicdan yaralayıcıysa, haber gibi dümdüz okuyup geçmek çok zor. Karşımızda vahşice işlenmiş bir cinayet var ve 'haksız tahrik' ile 23 yıla indirilmiş bir cezadan bahsediyoruz. İnsanın gönlüne, kulağına şu geliyor; 'Vahşice öldürülürseniz, 23 yıl alıyor bunu yapan'. Böyle bir his oturuyor içinize.

Bunları konuşmayacaksak, bu ülkede neyi konuşacağız bilmiyorum. Bugün vicdanınız yaralanmıyor, sızlamıyorsa, ben hepinize yazıklar olsun diyorum."