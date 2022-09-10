Tarkan'dan İzmir konseri açıklaması: Tarihe geçmişiz

Tarkan, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında verdiği konser hakkında açıklama yaptı. Tarkan açıklamasında, "Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5'e girip tarihe geçmişiz" dedi.

Tarkan'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiir. Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? :) Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz. Vay be. Çoook teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarım. Enerjiniz, coşkunuz müthişti. Hiç unutmayacağım bu konseri. Sizi seviyorum."