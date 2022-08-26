Tarkan'dan 'Gülşen' açıklaması: Kadın katillerini, tecavüzcüleri serbest bırakanlar

Gülşen'in tutuklanmasına tepkiler sürüyor.

Tarkan yaptığı açıklamada, çoğu açıklamanın aksine "Gülşen'in sözleri de yanlıştı ama..." özürcülüğüne düşmeden sert tepki gösterdi.

Tarkan'ın açıklaması şu şekilde:

"Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içerisinde kalıyoruz.

Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor. Yolsuzluk yapanları, hırsızları, kanunları çiğneyip doğa katledenleri, hayvan öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları, görmezden gelen hukuk sistemimiz, Gülşen'İ bir kalemde tutukluyor.

Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı, ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı"