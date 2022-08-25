Gülşen'i tutuklayan hakime ilişkin çarpıcı bilgi

Gazeteci Alican Uludağ, Gülşen'i tutuklayan hakim İbrahim Eroğlu'na ilişkin çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Eroğlu'nun İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne HSK tarafından yalnızca 13 gün önce atandığına dikkat çeken Uludağ, kendisinin hakimliğe ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başladığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uludağ, "Gülşen'i tutuklayan hakim İbrahim Eroğlu, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne HSK tarafından 12 Ağustos'ta atandı. Yani, Sulh Ceza'da tecrübesi yalnızca 13 gün. Hakimliğe ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başladı. Yani, özel seçilmiş biri. İstanbul'a da geçen yıl getirildi" ifadelerini kullandı.