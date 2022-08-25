Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasındaki gerekçeli karar ortaya çıktı.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararı şöyle:

“Şüphelinin üzerine atılı bulunan halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut olduğu, (şüphelinin konser sırasında ‘İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki beyanına ilişkin görüntü kaydı ve dökümü, şüphelinin bu konuşmasına ilişkin video kaydının birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile birçok defa paylaşıldığına dair 25/08/2022 16.18 tarih ve saatli video çözümleme ve açık kaynak araştırma raporu), suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve oranlığı olacağı değerlendirilmekle şüphelinin CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına…”