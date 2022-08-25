Barış Pehlivan: Gülşen hakkındaki soruşturmayı yürüten savcı 4 yıl önce mezun oldu

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV canlı yayında Gülşen hakkında soruşturma yürüten savcıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savcının ismini ''Adı İstanbul Başsavcılığı Basın Soruşturmalarından Sorumlu Türkşat Kuntay Uçuk'' ifadeleri ile açıklayan Pehlivan, savcının henüz 4 yıl önce hukuk fakültesinden mezun olduğunu söyledi.

Pehlivan, ''Kendisi 2018 yılında hukuk fakültesinden mezun olmuş. Yani tahminen 20'li yaşlarda. Hakim ve savcı olmak için staj yapılması gerekir. Kendisi göreve 30 Eylül 2021'de başlamış. Bir yıllık savcı değil kendisi. Şu an Gülşen'i tutuklama sevk eden, iddianamesini hazırlayan savcı daha bir yıllık savcı değil.

30 Eylül'de Osmaniye'ye atanıyor. HSK diye bir kurum var. HSK'nın belli yönetmelikleri var. Bir yargı mensubu kafanıza göre atanamaz. Osmaniye 2. bölgede. Buradan İstanbul'a atanması için en az 5 yıl görev yapması lazım.

6 Ekim 2021 tarihinde bir kararname ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevlendirildi.

Kendisi atanır atanmaz yaptığı ilk soruşturmalardan biri yaptığı ilk gözaltılardan biri Sedef Kabaş'' ifadelerini kullandı.