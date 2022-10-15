Tarkan'dan Bartın paylaşımı

Maden faciasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı Tarkan "Çok üzgünüm. Bartın'daki patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Dilerim ki mahsur kalan emekçilerimiz kurtarılır ve daha fazla can kaybı olmaz. Çok geçmiş olsun Bartın. #Bartın" ifadelerini kullandı.