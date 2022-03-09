Tarkan: Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet hastanelerinden ayrılan hekimlere yönelik “Varsın, gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine tepki gösteren Tarkan, “Onları ülkemizden kaçırmak büyük kayıp ve yanlış olur. Hekimler bu ülkenin başının tacıdır. Değerleri bilinmelidir. Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım” dedi.

Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Hayatlarımızı emanet ettiğimiz hekimlerimize hak ettikleri saygıyla yaklaşılmalı, emeklerinin karşılığı olan haklar verilmelidir. Onları ülkemizden kaçırmak büyük kayıp ve yanlış olur. Hekimler bu ülkenin başının tacıdır. Değerleri bilinmelidir. Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım.”