Erdoğan'a yanıt: Hadi oradan! ‘Siz gideceksiniz, biz kalacağız...’

TKP’li Sağlık Emekçileri bir açıklama yaparak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” açıklamasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, bu ülkenin hekimlerinin dövülüp öldürüldüğü, her türlü hurafe ile uğraşmak zorunda kaldığı ve intihara sürüklendiği hatırlatılarak “Bu ülkenin yurtsever ve emekçi hekimleri kalacak, sömürücülerle birlikte asıl siz defolup gideceksiniz” ifadeleri kullanıldı.

TKP’li Sağlık Emekçileri tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

Bu ülkenin hekimleri yoğun emek sömürüsü altında gece gündüz demeden canla başla çalışıyor.

Bu ülkenin hekimleri hastasına ilaç yazdığında o ilaç bulunamıyor, hastasını ameliyat etmek istediğinde o malzeme temin edilemiyor.

Bu ülkenin hekimleri her türlü bilim dışı hurafe ile, üfürükçüsüyle sülükçüsüyle uğraşmak zorunda kalıyor.

Bu ülkenin hekimleri dövülüyor, sövülüyor, öldürülüyor… İntihara sürükleniyor.

Ve birisi de çıkmış diyor ki, “Varsın gidiyorlarsa gitsinler.”

Hadi oradan!

Bu ülkenin yurtsever ve emekçi hekimleri kalacak, sömürücülerle birlikte asıl siz defolup gideceksiniz.

Bu memleket bizim!