Ünlü sanatçı Tarkan, koronavirüse yakalandı. Haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
'Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım'
Tarkan, şu ifadeleri kullandı:
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Tarkan koronavirüse yakalandı
Tarkan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Haber Merkezi
Ünlü sanatçı Tarkan, koronavirüse yakalandı. Haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Tarkan, şu ifadeleri kullandı: