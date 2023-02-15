Tarkan: İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi

Maraş merkezli iki büyük depremin ardından on binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi, yüz binin üzerinde kişi de yaralandı.

Şarkıcı Tarkan depremle ilgili "Bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdiği tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkârlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi" dedi.

Tarkan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Yaşanılan deprem felaketini ben de herkes gibi büyük üzüntü ve gözyaşlarımla izledim, izliyorum.

Biliyorum çok kez altı çizildi lakin ben de söylemeden edemeyeceğim. Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler, bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdiği tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkârlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi.

Milletçe içimiz yanarken, herkes tek yürek olmuşken arama kurtarma ekipleri sivil toplum kuruluşları ve vatandaş günlerdir canla başla umutların sönmemesi için mücadele ederken, yetkililerden kimse samimi bir üzüntüyle elini kalbine, vicdanına koyup kabul etmiyor bu sonucun hatalarını, ihmalkarlığını. Aksine binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar değil yardıma koşanlar ateşe veriliyor. İnanılır gibi değil.

Çok yazık... Milletimiz bunu hak etmiyor."